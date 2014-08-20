Нідерландський музей не віддаватиме Росії "золото скіфів"

Про це йдеться у поширеному музеєм прес-релізі.

"Allard Pierson Museum не може зробити вибір і погодитися з претензіями однієї зі сторін (кримські музеї чи офіційний Київ - ред.). Таке рішення і подальша передача цінностей обраній стороні неуникно призведуть до претензій з боку іншої, що становить серйозний ризик для музею Allard Pierson", - сказано у релізі.

Читайте такожУкраїнська виставка золота скіфів залишиться у Нідерландах до вересняТаким чином, нідерландські музейники ухвалили не віддавати експонати виставки жодній зі сторін до рішення третейського суду або угоди між сторонами. Цінності тим часом "перебуватимуть у безпеці" в Нідерландах.

Довідка. Виставку "Крим: золото і секрети Чорного моря" відкрили в археологічному музеї Амстердамського університету на початку лютого. Вона сформована з колекцій п'яти українських музеїв, один з яких розташований у Києві, чотири – в окупованому Росією Криму. Серед більш як 500 експонатів - артефакти з скіфського золота, церемоніальний шолом, дорогоцінні камені, мечі, панцирі, предмети побуту стародавніх греків і скіфів.

Після анексії Криму Росією постало питання про належність експонатів. У Криму заявляють, що цінності мають бути повернуті музеям, з фондів яких їх узято, а влада України стверджує, що вони є державною власністю.