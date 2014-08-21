ООН нарахувала понад 415 тисяч біженців з Донбасу

Про це повідомили в Управлінні верховного комісара Організації об’єднаних націй у справах біженців, пише DW.

Як повідомляється, близько 198 тисяч українців, які вимушені були виїхати зі своїх міст, рушили до Росії, понад 14 тисяч - до Польщі і ще майже 14 тисяч - до Білорусі.

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"Ми визнаємо, що кількість переселенців може бути більшою, позаяк немає централізованої системи реєстрації, а також, як ми знаємо, багато хто не реєструється", - пояснила речниця УВКБ ООН Аріане Руммері.

Із майже 200 тисяч українців, які поїхали із зони бойових дій до Росії, лише близько 78 тисяч подали заяву на отримання статусу біженця, сказала вона.