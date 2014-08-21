Пілоти збитого під Луганськом бомбардувальника Су-24М катапультувалися

Про це повідомив керівник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожВ Луганськ прорвалася колона техніки бойовиків із 13 танків і більш як 30 авто

За його словами, бомбардувальник був збитий терористами недалеко від селища Новосвітловка, коли той повертався після виконання завдання. "Обидва пілоти катапультувалися", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня з'явилася інформація про те, що терористи збили в районі Луганська винищувач і 2 вертольоти сил АТО. Повідомлялося, що збитим був штурмовик Су-25. Пізніше Андрій Лисенко повідомив, що про пілотів збитого літака нічого не відомо. "Доля пілотів поки невідома. Є надія, що з ними все буде в порядку", - зазначив вчора Андрій Лисенко.