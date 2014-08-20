Під Луганськом терористи збили український штурмовик Су-25

21:17, 20 серпня 2014
Політика
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У районі Луганська у середу, 20 серпня терористи збили штурмовик ВПС України.

Штурмовик Су-25 / koketke.rul

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив спікер РНБО Андрій Лисенко. 

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"Сьогодні дійсно під час виконання бойового завдання був підбитий літак Су-25. Він впав. Доля пілота поки що невідома, але є надія, що з ним все буде добре", - сказав Лисенко.

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