Під Луганськом терористи збили український штурмовик Су-25
21:17, 20 серпня 2014Політика
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У районі Луганська у середу, 20 серпня терористи збили штурмовик ВПС України.
Штурмовик Су-25 / koketke.rul
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив спікер РНБО Андрій Лисенко.
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"Сьогодні дійсно під час виконання бойового завдання був підбитий літак Су-25. Він впав. Доля пілота поки що невідома, але є надія, що з ним все буде добре", - сказав Лисенко.
Терористи збили військовий Су-25 під Луганськом
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