Під Луганськом терористи збили український штурмовик Су-25

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив спікер РНБО Андрій Лисенко.

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"Сьогодні дійсно під час виконання бойового завдання був підбитий літак Су-25. Він впав. Доля пілота поки що невідома, але є надія, що з ним все буде добре", - сказав Лисенко.