Рудьковський розповів Сівковичу, як знепритомнів при затриманні

Як уже повідомлялося Служба безпеки затримала на три доби екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського.

В неділю газеті "Сегодня" вдалося встановити зв`язок з екс-міністром транспорту. Перебуваючи в слідчому ізоляторі СБУ, він відповів на SMS коротким текстовим повідомленням: "Адвокатів немає. Ліків немає". Після цього зв`язок зник, пише видання.

Як розповіла прес-секретар політика Вікторія Бутенко, Рудьковський знаходився в приватній клініці "Борис", його стан лікарі оцінювали як середньої тяжкості, і він потребував ще однієї операції. За словами Бутенко, коли Рудьковський вийшов з палати, 15 чоловік в масках, не пред`являючи документів, його схопили і забрали. Сім`я політика навіть направила в прокуратуру заяву про викрадання людини.

Тієї ж ночі, дізнавшись про те, що Рудьковського забрали з лікарні, з екс-міністром по телефону зв`язався нардеп від Партії регіонів Володимир Сівкович. Він повідомив журналістів, що Рудьковський йому сказав, що знепритомнів, коли його забрали люди в масках. "Він мені сказав, що у нього ноги віднялися, йому не можна було залишати лікарню, він мав бути на перев`язках і з лікарні просто вийшов до машини... Він себе погано відчував, а я в ніч на неділю особисто бачив, що до слідчого ізолятора СБУ приїхали дві машини швидкої допомоги, але медиків всередину не пустили", - додав нардеп.

Вчора приміщення, де утримуюь Рудьковського, відвідала омбудсмен Ніна Карпачова. Після спілкування з екс-міністром вона заявила, що той "знаходиться в тримісній камері без будь-яких належних умов утримання і не може самостійно пересуватися через жахливий стан здоров`я".

Правоохоронці мають іншу версію того, що відбувається

Прес-секретар СБУ Марина Остапенко повідомила видання, що пан Рудьковський був затриманий у суботу близько 10 вечора на вулиці, в районі проспекту Бажана (тут знаходиться одне з відділень "Бориса", в якому і перебував Рудьковський). При цьому екс-міністр, як стверджує Остапенко, був одягнений у звичайний повсякденний одяг, зовсім не в лікарняний халат або піжаму, а затримання провели співробітники СБУ, виконуючи ухвалу слідчого прокуратури, підкріплену ще і судовим рішенням. Це не арешт, а саме затримання строком на три доби, до понеділка, коли суд визначатиме запобіжний захід.

За словами Остапенко, слідчий ухвалив рішення про затримання екс-міністра у зв`язку з тим, що Рудьковський не з’являвся за викликами на допити і інші слідчі дії. Слідчий же вибрав місце, куди слід доставити затриманого. Це приміщення підрозділу досудового слідства СБУ. Там він і знаходиться з вечора суботи до рішення сьогоднішнього суду. При цьому, заявила Остапенко, і у суботу, і в неділю у це приміщення запрошували лікарів для обстеження стану здоров`я екс-міністра. За словами прес-секретаря СБУ, медики не знайшли протипоказань до затримання.

Як заявив прокурор Києва Євген Блажівський, починаючи з 21 грудня 2007 року, Рудьковський повинен був приступити до ознайомлення з висунутим йому звинуваченням, але він не з’являвся на допити, тому його затримання — законне. Сьогодні Печерський суд столиці ухвалить рішення про запобіжний захід.

Як відомо, Микола Рудьковський є фігурантом декількох кримінальних справ, які порушено за фактом зловживань у Міністерстві транспорту і зв`язку, яке він очолював.