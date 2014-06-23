Шахтарі «Комсомольця Донбасу» вимагають від сторін конфлікту скласти зброю

Про це вони заявили під час мітингу, що який відбувся у місті Кіровському Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДТЕК, понад тисячу гірників у день річниці початку Великої Вітчизняної війни пройшли маршем від підприємства до центру міста.

У мітингу взяли участь шахтарі першої та другої зміни, багато з яких вчора перебували або під землею, або намагалися потрапити на підприємство, коли його захопили озброєні люди на БТР із символікою ДНР.

Учасники мітингу тримали в руках транспаранти з гаслами «Шахтарям потрібен мир», «Шахтарі за мир, стабільність і порядок!».«Шахтарі вважають, що всі протиборчі сторони повинні припинити бойові дії, сісти за стіл переговорів і приступити до вирішення проблем мирним шляхом. Зупинка стратегічно важливих для економіки регіону підприємств, таких як шахти - неприпустима і згубно позначиться на всіх учасниках протистояння», - наголошується в повідомленні.

На площі в місті до шахтарів долучилися сотні жителів. Багато людей були обурені вчорашнім збройним нападом на підприємство, викраденням двох керівників і пограбуванням.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня об 11 ранку озброєні люди на БТР і вантажівці з символікою ДНР напали на ДТЕК «Шахта Комсомолець Донбасу».

Вони обстріляли будівлю, забрали автопарк підприємства з 22 автомобілів (13 КрАЗів, 5 Газелей, 4 легкових авто) і перекрили дорогу до шахти.

700 гірників першої зміни довелося евакуювати на поверхню, а шахтарі другої зміни не змогли потрапити на роботу. Озброєні терористи ДНР забрали з собою директора Миколу Єрьоміна та заступника директора з виробництва Андрія Вашуру.

Увечері 21 червня їх вдалося звільнити. А 22 червня вони вийшли на роботу і також взяли участь у мітингу.

В результаті нападу розгромлено приміщення адміністративної будівлі ДТЕК «Шахта Комсомолець Донбасу»: вибито скло, на стінах видно сліди куль, виламані двері в кабінети, зірвані банкомати із заробітною платою, яку шахтарі мали отримати в понеділок.

За інформацією очевидців, озброєні загарбники забирали оргтехніку та особисті цінні речі, які там знаходили - ноутбуки, фотоапарати, обшукували людей, забирали гроші та мобільні телефони, забирали особистий автотранспорт працівників.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), акціонером якої є Рінат Ахметов. Генеральний директор ДТЕК - Максим Тимченко. У ДТЕК працює 140 тисяч осіб.

Основною продукцією ДТЕК є електроенергія. У портфель активів компанії входять 10 ТЕС і 2 ТЕЦ загальною встановленою потужністю 18 ГВт; 1 ВЕС проектною встановленою потужністю 200 МВт; 5 підприємств з передачі та продажу електроенергії, які обслуговують понад 5,2 млн клієнтів - фізичних та юридичних осіб; 31 шахта і 13 вуглезбагачувальних фабрик; нафтогазовидобувні активи.

Відпуск електроенергії генеруючими підприємствами ДТЕК в 2013 році склав 53,0 млрд кВт г, передача електроенергії по мережах – 56,9 млрд кВт г, видобуток вугілля підприємствами - 41,4 млн тонн, обсяг збагачення вугілля - 29,3 млн тонн.

ДТЕК експортує електроенергію до 6 країн, вугільну продукцію - в 36 країн світу. Консолідована виручка ДТЕК в 2013 році склала 92,8 млрд грн, чистий прибуток - 3,3 млрд грн.