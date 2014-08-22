Семенченко: в Іловайську воюють взводи кадрових офіцерів РФ

Про це повідомив командир добровольчого батальйону територіальної оборони "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці в соцмережі. За його інформацією, вузлові точки українських військовослужбовців терористи вже пристріляли, тому серед військових велика кількість поранених. "Поранило 5 чоловік, евакуйовані вертольотом у Дніпропетровськ, у ту ж лікарню, де і ми всі", - пише Семен Семенченко.

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Він повідомляє, що в лівій частині Іловайська знаходяться сили АТО, у правій - майже вдвічі більше терористів. "Судячи з полонених, більше половини - кадрові офіцери і солдати з РФ. Деякі у формі. Вони не просто поодинці розкидані по підрозділах, а працюють вже окремими взводами, тобто це вже реальне військове вторгнення", - зазначає командир батальйону.

"Бої йдуть з наростаючим протистоянням, мабуть все таки в цьому місті ми намацали "Кощієву смерть" донецького угруповання терористів, періодично доходить до рукопашної. Вчора відбили останні танкові атаки, не треба їх боятися, вони горять як свічки", - підкреслює Семен Семенченко.