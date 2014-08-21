Нацгвардія відправила підкріплення і важке озброєння в Іловайськ

Як говориться в повідомленні Нацгвардії, в даний час до військовослужбовців із батальйону "Донбас" та добровольчих батальйонів, задіяних у спецоперації, прибуває підкріплення із інших областей України. "На підході до місця проведення боїв - важке озброєння: мінометні, гранатометні та протитанкові установки, зенітні комплекси. Сил та засобів для успішного подолання терористів та перемоги має бути достатньо", - підкреслюється в повідомленні.

Читайте такожВ Іловайські сили АТО затримали 8 бойовиків, серед яких російський поет

Крім того зазначається, що "в окремих районах міста Іловайська Донецької області продовжуються бойові дії. Терористи чинять шалений спротив та намагаються повернути втрачену вчора територію", яка перебуває під контролем сил АТО. Бої під Іловайськом тривають.