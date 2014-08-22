Військова техніка з параду має бути направлена у зону бойових дій - Яценюк
17:54, 22 серпня 2014Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що відновлена військова техніка зі святкового параду до Дня Незалежності має бути направлена у зону бойових дій.
Системи "Град" / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав в інтерв'ю українським телеканалам, відповідаючи на запитання щодо доцільності проведення параду до Дня Незалежності.
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"Ми придбали сотні одиниць нової техніки", - сказав Яценюк і додав, що тисячі одиниць було відновлено.
"Вся ця техніка, яка відновлена, яка пройде по місту Києву, повинна одразу ж, в ту ж хвилину, їхати на війну. Броня повинна прикривати наших героїв", - сказав прем'єр.
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