Військова техніка з параду має бути направлена у зону бойових дій - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав в інтерв'ю українським телеканалам, відповідаючи на запитання щодо доцільності проведення параду до Дня Незалежності.

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"Ми придбали сотні одиниць нової техніки", - сказав Яценюк і додав, що тисячі одиниць було відновлено.

"Вся ця техніка, яка відновлена, яка пройде по місту Києву, повинна одразу ж, в ту ж хвилину, їхати на війну. Броня повинна прикривати наших героїв", - сказав прем'єр.