У параді в Києві візьмуть участь 120 учасників АТО

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

«На відміну від багатьох попередніх, цьогорічний військовий парад проходитиме в умовах, коли країна у вкрай складних умовам боронить східний кордон. Відтак доволі символічним буде проходження по Хрещатику 24 серпня зведеної «коробки» АТО, куди увійшли 120 учасників бойових дій на сході», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, «пліч-о-пліч із військовослужбовцями ЗС України, працівниками МВС та іншими учасниками АТО крокуватимуть 24 прикордонники».

Читайте такожНа параді до Дня Незалежності киянам покажуть "Осу", "Смерч" і "Град" (фоторепортаж)Загалом прикордонне відомство на військовому параді представлятимуть 200 осіб, зокрема, курсанти Національної академії Держприкордонслужби.

Як повідомляв УНІАН, увечері 20 серпня, на Хрещатику відбудеться генеральна репетиція параду до 23-ї річниці Незалежності України.

У репетиції візьмуть участь зведені підрозділи Збройних сил України та інших силових структур.