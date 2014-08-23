Сили АТО звільнили чверть Іловайська

Про це у своєму Facebook написав командир батальйону "Дніпро-1" Володимир Парасюк,.

"Наші батальйони звільнили четвертину міста. Сили ворога переважають, до терористів постійно підходить підкріплення. По нас весь час ведеться обстріл з градів та мінометів, але наші хлопці воюють дуже мужньо і квартал за кварталом звільняють місто", - написав Парасюк.

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За його словами, батальйон "Дніпро-1" поповнився бійцями з інших добровольчих батальйонів.

"При звільненні однієї з будівель знайшли російську форму. Російських військових тут достатньо, вони вже навіть не приховують звідки приїхали. Путлєр скільки завгодно може доказувати, що він тут ні до чого і на сході воюють лише "апалчєнци", але ми всі, хто перебуває в Іловайську, на власні очі бачимо, що це не так. Російські війська присутні на нашій землі і воюють вони з нами - українцями. Що це як не вторгнення? Що це як не війна?", - написав він.