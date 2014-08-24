Терористи розстріляли з "Градів" селище Комунар. Там горять житлові будинки

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у соцмережі. "Російські найманці незважаючи на те, що там немає жодних військових частин та позицій сил АТО, відкрили вогонь по жінках, дітях та старих людях", - йдеться в повідомленні.

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"В селищі вирують страшні пожежі. Горять будинки. На допомогу місцевим мешканцям прийшли військові, які надають першу медичну допомогу та намагаються загасити пожежі. Все це відбувається під мінометним обстрілом з боку терористів", підкреслили в прес-центрі.

"Цей факт ще раз доводить, що терористи, які прийшли до нас з сусідньої вже не братської держави воюють проти простих українців", - зазначили в прес-центрі.