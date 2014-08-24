Україна була, є і буде морською державою - Порошенко
Про це президент України сказав сьогодні в Одесі перед початком військово-морського параду на честь Дня Незалежності України.
Україна була, є і буде морською державою, заявив президент України Петро Порошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Одесі перед початком військово-морського параду на честь Дня Незалежності України Порошенко сказав: “Запорукою відродження і слави Військово-морських сил України стане не лише їхнє технічне переоснащення. Головним є справжній український патріотичний бойовий дух”.
Президент висловив подяку морякам, “які, попри переважаючі сили супротивника, витримали його шалений тиск та не скорилися під час агресії у Криму”.
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За словами глави держави, Україна ніколи не забуде дій екіпажу морського тральщика “Черкаси”, що до останнього маневрував та оборонявся в озері Донузлав.
Він також наголосив на рішучих та героїчних діях військових авіаторів під час початку окупації Росією в березні Криму.
Звертаючись до одеситів, президент наголосив: “Ваше місто з повним правом можна назвати морською столицею України. У вас базується не лише торговельний, а й військовий флот нашої держави”. Це, як вважає Порошенко, “гарантує нам економічний розвиток і мирне життя”.