В Одесі на пам'ятник Дюку одягли вишиванку (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, величезну вишиванку на пам'ятник Дюку де Рішельє, що розташований на Приморському бульварі - на вершині Потьомкінських сходів - одягли під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

На бульварі біля Дюка зібралися тисячі людей, які прийшли взяти участь у Вишиванковому фестивалі. Багато одягнути у вишиванки, на головах у жінок - вінки, люди принесли безліч українських прапорів, у дітей - жовті та блакитні повітряні кульки.

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Біля Дюка встановили сцену, де виконують українські пісні. Присутні скандують: «Слава Україні!», «Україна єдина!». Люди сміються, вітають один одного зі святом.

Довідка УНІАН. Арман Еммануель Софія-Септимані де Віньєро дю Плессі, граф де Шинон, 5-й герцог Рішельє народився і помер у Парижі, але одесити увічнили його в 1828 році, бо цей французький аристократ багато зробив для становлення міста, коли (в 1804-1815 рр.) був генерал-губернатором Новоросії та Бессарабії.