Екіпаж тральщика "Черкаси" залишиться на борту до ранку

Про це у своєму Facebook написав Начальник кримського медіацентру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

"Екіпаж "Черкас" вирішив залишатися на борту судна до ранку. Під час штурму росіяни стріляли по кораблю. Наші - у повітря" - написав Селезньов.

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Нагадаємо, російські військові штурмували морський тральщик "Черкаси" вертольотами Мі-35 і трьома швидкісними катерами. Загарбникам вдалося потрапити на палубу тральщика. Українські військові забарикадувалися всередині. Пізніше корабель відбуксирували російські агресори.

О 21.00 стало відомо, що "Черкаси" таки захопили.

"Члени екіпажу тральщика "Черкаси" повідомляють, що постраждалих під час штурму немає", - написав у Facebook Владислав Селезньов.