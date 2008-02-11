Тимошенко вмовлятиме Ющенка розігнати РосУкрЕнерго

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, зокрема, планує обговорити питання про можливість скасування постанов уряду про створення «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції, зазначивши, що сподівається на підтримку Президента в цьому питанні.

Як повідомлялося, сьогодні о 13.00 Президент України В.ЮЩЕНКО проведе традиційну щотижневу зустріч з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО.