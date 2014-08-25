Донецька та Луганська області потребують мільярдних інвестицій на відновлення - спікер ВР



Про це він сказав в інтерв`ю на ”5-му каналі”.

”Росія веде війну не для того, щоб захопити Донецьку чи Луганську області. Сьогодні в цих областях повністю зруйнована інфраструктура, вони потребують мільярдних інвестицій для того, щоб хоча б відновити ті процеси, які існували до початку військових дій”, - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, за останню добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло 5 українських військовослужбовців, 8 отримали поранення.

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РФ у березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

З 15 квітня в Донецькій і Луганській областях триває антитерористична операція.