РНБО: Бойовики активізувалися, найзапекліші бої ідуть біля Іловайська та Хрящуватого

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, таким чином Росія намагається зі свого боку створити новий фронт збройного протистояння на півдні Донеччини. Після вчорашнього прориву кордону в районі Новоазовська високоточними ударами української артилерії та авіації було знищено 12 БМД супротивника. Зараз українські військові закріпились на оборонних рубежах під Новоазовськом. Обстріл самого Новоазовська російськими найманцями триває і в ці хвилини. За оперативною інформацією, у місті горить лікарня.

Продовжуються активні бойові дії у передмістях Донецька, Луганська та Іловайська, спрямовуються зусилля на перекриття усіх доріг та під’їзних шляхів до Донецька і Горлівки для їхнього повного блокування. Найзапекліші бої ідуть у районі Іловайська та Хрящуватого.

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За минулу добу втрати противника у живій силі становлять понад 200 осіб. Сили АТО знищили два танка, 8 бойових броньованих машин, дві установки «Град», два автомобіля та одну гармату.

Українські військові ведуть бої за Родакове Луганської області. Лінія контрольованої Збройними силами України зони проходить по рубежу: Жовте, Родакове, Біле, Іллірія, Маломиколаївка, Червона Поляна, Круглик, Успенка, Лутугіне, Георгіївка, Новосвітлівка та Хрящувате.