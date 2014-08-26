Українські військові за добу знищили близько 250 бойовиків, два танки та дві установки "Град"
Армія продовжує операцію зі знищення незаконних збройних формувань та диверсійних розвідувальних груп.
За минулу добу втрати терористів складають 247 осіб, два танки, вісім бойових броньованих машин, дві установки БМ 21 «Град», чотири автомобілі та одну гармату.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
"Збройні Сили України у взаємодії з спец підрозділами МВС та Національної гвардії України виконують завдання з пошуку, роззброєння, а у разі вчинення опору, знищення незаконних збройних формувань та диверсійних розвідувальних груп противника в населеному пункті Родакове", - йдеться у повідомленні.
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Лінія контрольованої українськими військовими зони проходить межею: Жовте, Родакове, Бєлоє, Іллірія, Малоніколаївка, Червона Поляна, Круглик, Успенка, Лутугіно, Георгіївка, Новосветлівка, Хрящувате, аеродрому Луганськ. Українськими піхотинцями проводяться пошуково-ударні дії у напрямку Комісарівка - Алчевськ.
У повідомленні зазначили, що продовжуються обстріли позицій сил АТО поблизу населених пунктів Стила, Грабово.