Зброю і військову техніку в зону АТО передадуть протягом 48 годин

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«У зв'язку із зволіканням виконання численних доручень прем'єр-міністра України, у вівторок, 26 серпня, було скликано термінове засідання Кабінету міністрів України, на якому ухвалено низку рішень», - йдеться в повідомленні.

Так, уряд прийняв рішення:

1. Про передачу зброї і військової техніки зі складів Міноборони для потреб армії, Національної гвардії та збройних формувань, які беруть участь в антитерористичній операції, невідкладно – протягом 48 годин із моменту заявки керівництва АТО.

Читайте такожКабмін виділив 9,1 млрд гривень на потреби АТО2. Про негайний ремонт і модернізацію без додаткових погоджень і дозволів всієї військової техніки 3-4 категорії, яка належить Міноборони і перебуває на виробничих потужностях Державного концерну «Укроборонпром».

3. Про невідкладне викуповування Міністерством оборони і Нацгвардією всієї військової техніки, яка виготовляється ДК «Укроборонпром» і перебуває на його складах, і негайне поставлення її в зону бойових дій.

Крім того, затверджено рішення і придбано нові бойові вертольоти для подальшого направлення в зону АТО, поінформували в Кабміні.