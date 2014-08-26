Польські ЗМІ: Бойовики вимагають гроші за тіла загиблих солдатів

Про це повідомляє польський портал Kresy.wm.pl

"Автобус, яким їхали солдати, попав у засідку російських терористів 12 серпня. Загинуло 12 українських солдатів. Поховання відбулося лише тепер, бо сепаратисти хотіли грошей за тіла. Врешті-решт, погодилися обміняти їх на кілька живих російських терористів", - відзначає портал.

За його даними, Смолінський брав активну участь в масових акціях протесту в Києві в листопаді-лютому цього року та пізніше записався добровольцем у батальйон «Дніпро-1».

Читайте такожПольща заявила про повернення "найкривавіших часів" Європи через дії РФПрес-секретар польського Міністерства закордонних справ Марчін Войчеховський, коментуючи публікацію, відзначив, що загиблий не був громадянином Польщі, а представником польської діаспори в Україні.

Як повідомляв УНІАН, за останніми оприлюдненими даними Ради нацбезпеки і оборони України, з квітня цього року на Донбасі вже загинуло понад 700 українських військових та більше 2600 поранено.

Серед загиблих начебто був також громадянин США, котрий був учасником одного із сформованих батальйонів добровольців.