Батальйон "Азов" затримав спонсора "ДНР", що готував теракти в Маріуполі
07:40, 27 серпня 2014Політика
0 0
Вчора, 26 серпня, бійці батальйону "Азов" затримали організатора спроби серії терактів та диверсій у Маріуполі та спонсора "ДНР".
Терорист не чинив опору під час затримання / facebook.com/azov.batalion
Про це повідомляється на Facebook-сторінці батальйону.
"Злочинець до цього був важливою персоною - начальником охорони одного з московських металургічних підприємств. Найголовнішим злочином затриманого була підготовка спеціальних "сплячих" десятків, які очікували підходу головних терористичних сил з території РФ", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожНовоазовськ знову під контролем батальйону "Азов"Також зазначається, що поставку зброї було налагоджено з Росії.
За свідченням "Азова", терорист не чинив опору під час затримання. Наразі його доставлено в управління СБУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter