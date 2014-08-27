Батальйон "Азов" затримав спонсора "ДНР", що готував теракти в Маріуполі

07:40, 27 серпня 2014
Політика
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Вчора, 26 серпня, бійці батальйону "Азов" затримали організатора спроби серії терактів та диверсій у Маріуполі та спонсора "ДНР".

facebook.com/azov.batalion

Про це повідомляється на Facebook-сторінці батальйону.

"Злочинець до цього був важливою персоною - начальником охорони одного з московських металургічних підприємств. Найголовнішим злочином затриманого була підготовка спеціальних "сплячих" десятків, які очікували підходу головних терористичних сил з території РФ",  - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНовоазовськ знову під контролем батальйону "Азов"Також зазначається, що поставку зброї було налагоджено з Росії.

За свідченням "Азова", терорист не чинив опору під час затримання. Наразі його доставлено в управління СБУ. 

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