Савченко обурена матеріалами слідства, суд оголосив перерву – адвокат
Радянський суд міста Воронежа, де зараз відбувається розгляд справи української льотчиці Надії Савченко, оголосив про перерву.
Про це у Twitter повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін.
Зокрема, за словами Фейгіна, причиною перерви судового засідання стало бажання Савченко ознайомитися із матеріалами клопотання слідства.
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Надежда знакомится с материалом ходатайства следствия, по поводу чего был объявлен перерыв. Сильно возмущается.
— Mark Feygin (@mark_feygin) 27 августа 2014
Фейгін також зазначив, що слідство не має чітких доказів провини підсудної.
"На кожен наш аргумент про докази, отримані захистом в Україні, безпомічне дріботіння..." - написав він.
Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибули на територію України, у складі групи бойовиків, і висвітлювали їх напади на українських військових.