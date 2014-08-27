Савченко обурена матеріалами слідства, суд оголосив перерву – адвокат

11:32, 27 серпня 2014
Політика
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Радянський суд міста Воронежа, де зараз відбувається розгляд справи української льотчиці Надії Савченко, оголосив про перерву.

Twitter ‏@mark_feygin

Про це у Twitter повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін.

Зокрема, за словами Фейгіна, причиною перерви судового засідання стало бажання Савченко ознайомитися із матеріалами клопотання слідства. 

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Фейгін також зазначив, що слідство не має чітких доказів провини підсудної. 

"На кожен наш аргумент про докази, отримані захистом в Україні, безпомічне дріботіння..." - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибули на територію України, у складі групи бойовиків, і висвітлювали їх напади на українських військових.

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