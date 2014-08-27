Луганськ продовжують обстрілювати, гостро стоїть питання відсутності води

Обстановка в Луганську залишається критичною, щодня в результаті обстрілу відбуваються нові руйнування.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Луганської міської ради.

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Наголошується, що 25-й день в обласному центрі немає світла і води, не працює мобільний і стаціонарний зв'язок.

В результаті збройних протистоянь, розривів снарядів і мін відбуваються нові руйнування, виникають займання житлових будинків і об'єктів міської інфраструктури.

За повідомленнями жителів, люди переміщаються містом переважно в першій половині дня, виходячи з дому для того, щоб придбати продукти і воду.

За інформацією городян, неподалік школи №60 впав снаряд.

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У місті гостро стоїть питання відсутності води, зберігається серйозна проблема з припиненням поставок продуктів, медикаментів і палива. У продажу є лише найнеобхідніші продовольчі товари.

Тривалий час жителі обласного центру не можуть одержати зарплати, пенсії та соціальні виплати, говориться в повідомленні.