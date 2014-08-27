Порошенко виключив відстрочку ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на X з'їзді партії «Солідарність», яку делегати перейменували в «Блок Петра Порошенка».

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Він повідомив, що до 12 вересня будуть завершені переговори з країнами Європейського союзущодо зони вільної торгівлі.