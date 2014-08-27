Бойовики стверджують, що Стрєлков знаходиться у відпустці

Колишній так званий міністр оборони терористичної організації «Донецька народна республіка» Ігор Гіркін (Стрєлков) перебуває у відпустці, місце його перебування невідоме.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив представник бойовиків, так званий "голова соціально-економічного штабу Народного фронту Новоросії Денис Пушилін".

"Що стосується Ігоря Стрєлкова, то, якщо образно казати - він у відпустці", - сказав Пушилін і відзначив, що не знає, де Стрєлков проводить відпустку.

Також Пушилін відзначив, що не одержував інформацію про поранення Стрєлкова, так само як і спростування цього факту.

Крім того, Пушилін сказав, що йому невідомо, чи відповідає дійсності інформація про те, що один із лідерів так званого «Народного ополчення Донбасу» Павло Губарєв виїхав до Росії.

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"Павло не звітує, я не знаю, у мене такої інформації немає", - сказав він.

При цьому Пушилін заявив, що не має наміру залишатися в Москві й планує відвідати контрольовані бойовиками території в Луганській і Донецькій областях.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня «прес-служба «ДНР» проінформувала, що «Радмін задовольнив прохання про звільнення з посади міністра оборони ДНР полковника Ігоря Стрєлкова у зв'язку з переходом на іншу роботу».