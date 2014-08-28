В Україні стартувала виборча кампанія до Верховної Ради

В Україні офіційно стартувала виборча кампанія до парламенту.

Позачергові вибори призначено на 26 жовтня. 225 депутатів обиратимуть за партійними списками і стільки ж - по мажоритарних округах. Обранців у цьому парламенті буде менше, оскільки вибори не зможуть відбутися в окупованому Криму.

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Жителі Криму зможуть проголосувати на материковій Україні. Переселенці з півострова та Донбасу - за місцем нового проживання.

У ЦВК сподіваються, що чинний парламент визначиться, як голосувати виборцям в зоні АТО, на територіях звільнених від терористів. Можливо, для цього знадобиться змінити межі округів у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив про розпуск і дострокові вибори в Раду 25 серпня в зверненні до українців.

Відзначимо, що 26 жовтня вперше в історії України відбудуться позачергові вибори народних депутатів за змішаною системою. Половина складу парламенту - 225 народних депутатів - обиратиметься за партійними списками і решта народних депутатів, ще 213, обиратимуться за одномандатними мажоритарними виборчими округами.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня голова Верховної Ради Олександр Турчинов оголосив про припинення діяльності коаліції «Європейський вибір». За словами Турчинова, на пленарному засіданні ВР фракції "УДАР" і "Свобода" заявили про вихід з коаліції і подали відповідні документи з особистими підписами, які підтверджують рішення народних депутатів. Крім того, за його словами, ще 19 народних депутатів подали заяви про вихід з коаліції.

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Фракції «УДАР» і «Свобода» оголосили про вихід з коаліції, щоб дати підстави президенту розпустити нинішній парламент і призначити нові вибори.

Як відомо, відповідно до Конституції, якщо протягом 30 днів не буде створена нова коаліція, це дає підстави президенту розпустити парламент.