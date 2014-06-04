Порошенко пропонує провести позачергові місцеві вибори

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це новообраний глава держави заявив сьогодні на конференції у Варшаві, зауваживши, що це одна із пропозицій його плану з врегулювання ситуації, котрий він презентує в день своєї інавгурації 7 червня.

Порошенко зазначив, що цей план, серед іншого, також передбачає проведення децентралізації влади "за польським взірцем" та амністію людей, котрі не вчинили кримінальних злочинів.

Він відмовився надати більше деталей до інавгурації.

Переможець президентських виборів також сказав, що запровадження надзвичайного стану на Донбасі буде залежати від того, чи його план знайде підтримку.

"Якщо усі ці пропозиції будуть прийняті та ми зможемо почати діалог, я думаю, що ми маємо унікальний шанс (на врегулювання ситуації - УНІАН), якщо ні, то Україна повинна захищати себе", - сказав він.

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Порошенко також наголосив, що українська влада несе відповідальність за безпеку своїх громадян та повинна їх захищати в умовах, коли їх тероризують "бандити і терористи".

"Це наша відповідальність захищати цивільне населення, принести мир та будемо використовувати кожну можливість для цього", - сказав він.

Порошенко також зауважив, що не бачить підстав для того, аби військова допомога Америки, яка надасть українським військовим бронежилети та прилади нічного бачення, може додатково спровокувати Росію на якісь дії.

"Не можу уявити, що ще може зробити Росія", - сказав він, відзначивши, що зараз є численні докази того, що РФ підтримує сепаратистів на сході України, в тому числі, озброєнням та військовими.