BBC: Танк Т-72 поставив під сумнів "непричетність" Москви

Але експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) в Лондоні розповіли ВВС, що вони виявили один російський танк у колоні сепаратистів на сході України.

За словами фахівців, він міг прийти, лише перетнувши кордон з Росією.

Аналітик IISS Джозеф Демпсі проаналізував відео, яке ймовірно було зняте 26 серпня у Свердловську Луганської області. На відео видно конвой військових транспортних засобів.

Хоча дата і місце зйомки непідтверджені, приналежність конвою очевидна, каже фахівець: чітко видно прапори, пов'язані з сепаратистським рухом, а деякі транспортні засоби мають яскраві зелені плями - загальна риса техніки сепаратистів.

Змішаний конвой містить щонайменше три основні бойові танки Т-72, але особливе значення має поява одного, більш сучасного варіанта Т-72 (показаний нижче).

Цей варіант відрізняється наявністю "Контакту-5" - вмонтованим динамічним захистом танків. Це металева коробка на башті танку, яка дозволяє захищати його від протитанкових засобів. Цю модифікацію західні джерела найчастіше називають T-72BM.

Таких танків багато на озброєнні російської армії, а от про експорт їх за межі Росії жодної інформації немає.

"Гібридна війна"

Згідно з висновками IISS, наявність цієї модифікації в Україні є вагомим доказом твердження, що Росія постачає зброю сепаратистам.

До цього часу лейтмотивом московської стратегії "гібридної війни" у cхідній Україні було заперечення.

За словами IISS, перші танки, зафіксовані у сепаратистів, були визначені як Т-64БВ - варіант, який переважає на озброєнні української армії.

Тож, спочатку припускали, що ці танки, так само, як й інша бронетехніка сепаратистів, були захоплені у боях з урядовими військами або через доступ до армійських складів у районах конфлікту.

Проте 14 червня НАТО опублікувала переконливі докази того, що ці танки надійшли з Росії.

Хоча Т-64БВ були зняті з активного використання російської армії, британські фахівці вважають, що значна їхня кількість залишилася на складах.

Переконливі заперечення?

Тож, можливо, деякі Т-64БВ, які були у надлишку в Росії, постачалися сепаратистам.

Пан Демпсі зауважує, що "радянські танки, використовувані сепаратистами, до цього часу були представлені зразками, які потенційно можна було б дістати в межах України. І це додавало аргументів стороннім виробникам, які заперечували свою причетність."

А от остання модифікація танків, зафіксована у сепаратистів, за оцінками, перебуває на озброєнні виключно російської армії, додає він.

Аналіз IISS унаочнює хиткість тверджень Росії про те, що вона не бере участі в бойових діях.

Усе це, а також супутникові знімки НАТО і нещодавні інтерв'ю з російськими військовослужбовцями, захопленими в України, вимальовують реальність, абсолютно відмінну від тієї, яку пропонує Москва.