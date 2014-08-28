ЄС назвав заяву свого спікера про російське вторгнення до України його особистою думкою

Представництво Європейського Союзу в Україні назвало заяву свого прес-аташе Давида Стуліка про повторення кримського сценарію на території материкової України та російську агресію - особистою думкою свого представника.

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"Нещодавно ряд українських медіа процитували приватне повідомлення у мережі Фейсбук Давіда Стуліка, прес-аташе Представництва Європейського Союзу в Україні. Це повідомлення представляє його приватну думку і, таким чином, не може бути представлене в якості офіційної позиції", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, представництво Європейського Союзу підкреслює, що подібна заява не є офіційною позицією.