Нуланд: Росія повторює на сході України кримський сценарій

Таку думку висловила Вікторія Нуланд, представник Держдепу США на слуханнях комітету Сенату з приводу ситуації в Україні, які пройшли у Вашингтоні у вівторок за місцевим часом, пише Українська правда.

"Події від Слов'янська до Одеси розгортаються за кримським сценарієм: спочатку організуються протести у містах, які були спокійними ще 2 місяці тому, потім залякується місцеве населення і за 2 тижні проводиться фальшивий референдум, як призначений на 11 травня у так званих Донецькій і Луганській народних республіках", - підкреслила вона.

Нуланд підкреслила, що наступним кроком у Криму був прихід російських "миротворців" нібито для того, щоб захистити волевиявлення місцевих жителів.

"Російська військова інтервенція є чітким порушенням міжнародного законодавства і Росія нікого не обдурить, називаючи свої війська миротворцями", - зазначила вона.

Вона нагадала, що США підтримують проведення президентських виборів в Україні, які намагається саботувати Москва і виділили більше 11 млн доларів на сприяння їх прозорому проведенню.

Крім того, за її словами, ОБСЄ готується надіслати в Україну 1 тисячу спостерігачів - рекордну кількість в історії організації, кожен десятий з них буде зі США.

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В той же час, хоча учасники засідання позитивно оцінили намагання української влади провести демократичні вибори, частина з них висловила побоювання щодо можливості це зробити. Зокрема лунали застереження щодо забезпечення участі у виборах жителів східних областей та кримських татар.

"Референдум" сепаратистів 11 травня в якості волевиявлення вони ж загалом оцінили як нікчемний. Голова Freedom House Девід Крамер навіть назвав його "жартом".

Питання ж щодо надання Україні військової допомоги та застосування нових санкцій проти Росії виявилося спірним. Попри намір утримати Москву від вторгнення, деякі учасники засідання знову висловили побоювання, що додаткові санкції можуть тільки роздратувати Путіна і дати йому стимул "отримати щось взамін". Крім того, пролунала думка про те, що у Києві запросили більше, ніж Вашингтон готовий дати.

Остаточного висновку члени комітету ще не дійшли, консультації продовжаться в четвер.