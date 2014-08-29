Сьогодні відбудеться термінове засідання Ради НАТО щодо України
08:13, 29 серпня 2014Політика
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Сьогодні відбудеться екстрене засідання Ради НАТО.
Рада НАТО оголосила термінове засідання/ Фото : NATO.int
Причиною термінового скликання керівного органу організації стала ескалація російської військової агресії, пише ТСН.ua.
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