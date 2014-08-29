Сьогодні відбудеться термінове засідання Ради НАТО щодо України

Сьогодні відбудеться екстрене засідання Ради НАТО.

Причиною термінового скликання керівного органу організації стала ескалація російської військової агресії, пише ТСН.ua. Читайте такожГенерал НАТО: Росія спробує заморозити конфлікт на ДонбасіЗа даними НАТО, проти України ведуть війну близько тисячі російських військових, а на кордоні зосереджено приблизно 20 тисяч.

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