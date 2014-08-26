У Суходільськ з Росії зайшла велика колона військової техніки - «Права справа»
00:07, 26 серпня 2014Політика
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В місто Суходільськ Луганської області з Росії 25 серпня близько 22.00 зайшла велика колона військової техніки.
У Суходільськ з Росії зайшла велика колона військової техніки / Вікіпедія
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.
За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається.
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Снєгірьов сказав, що близько 22.00 25 серпня «з Російської Федерації в Луганську область, в місто Суходільськ через місто Свердловськ зайшла колона техніки, яка складається з 21 танка, 6 установок «Град», 12 БТРів, 18 КамАЗів і 2 ЗРК «Оса».
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