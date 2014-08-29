Путін стверджує, що Порошенко пообіцяв віддати йому "заблукалих" російських десантників

Про це він сказав Всеросійському молодіжному форумі "Селігер-2014", передає РИА Новости.

«Я вважаю, що це питання технічне. Ми з Петром Олексійовичем Порошенком (у Мінську - ред.) про це говорили, і він запевнив мене в тому, що російські військовослужбовці будуть передані Росії, також як ми передавали і передаємо досі військовослужбовців української армії», - сказав Путін.

Крім того, він заявив, що вірить в те, що російські військовослужбовці, затримані на Україні, дійсно заблукали.

Читайте такожРосійських військових звільняють за відмову їхати "на навчання" - ЗМІ«Насправді це правда, і я зараз говорю серйозно. Я вірю, що вони заблукали, тому що там немає маркованого кордону», - сказав Путін

Нагадаємо, 25 серпня в Донецькій області, спецпідрозділи сил АТО спільно з СБУ затримали 10 російських десантників. Згодом СБУ оприлюднила відео допитів затриманих, на яких десантники свідчать, що збиралися на військові навчання. У свою чергу, за офіційною заявою Кремля, десантники "випадково" перетнули український кордон.