Сьогодні соціалісти пікетуватимуть Лук`янівський слідчий ізолятор

12 лютого о 10.00 близько 200 соціалістів пікетуватимуть Лук`янівський СІЗО №13 «проти політичних репресій на підтримку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Соціалістичної партії України.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого, суддя Печерського районного суду Києва ухвалив рішення про зміст під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО. Таким чином суддя задовольнив подання прокуратури міста Києва, яка просила змінити запобіжний М.РУДЬКОВСЬКОМУ захід з підписки про невиїзд на арешт. Відносно М.РУДЬКОВСЬКОГО збуджена кримінальна справа за розтрату майна в особливо крупних розмірах під час здійснення приватної поїздки по маршруту Київ-Париж-Київ (ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України).