Баррозу: Європі не потрібна нова війна, якій ще можна запобігти

Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу заявляє, що Європі не потрібна нова війна, якій ще можна запобігти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Баррозу заявив журналістам після зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

"Ситуація в Україні останніми днями погіршилася, відкриття нового фронту, введення російських військ в Україну є неприйнятним. Це означає, що Росія продовжує свою агресію. Ми не хочемо мати нову війну на нашому континенті. В цій конфронтації ніхто не вийде переможцем. Це не шлях, яким повинна рухатися гідна держава у ХХІ столітті", - наголосив президент ЄК.

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Він також вважає, що на сьогодні "склалася дуже серйозна драматична ситуація, яка в разі продовження ескалації, може сягнути точки неповернення".

"Але я вірю, ще не пізно знайти політичне рішення, ми повинні зробити все, щоб запобігти ескалації конфлікту, щоб забезпечити інтереси України, і, звичайно, Росії та Європи", - наголосив Баррозу.

Він особливо підкреслив, що "ніхто не недооцінює занепокоєння Росії, але політичні проблеми потрібно вирішувати політичними засобами".

"Росія повинна враховувати, що ЄС і надалі дотримуватиметься своїх принципів і цінностей", - сказав президент ЄК.

Баррозу нагадав, що особисто підтримує контакти з президентами Росії і України.

"Я закликав президента Путіна до політичного рішення, яке базується на припиненні вогню, з чіткими гарантіями забезпечення безпеки кордонів", - наголосив він.

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Крім того, президент ЄК наголосив, що надання Україні будь-якої гуманітарної допомоги "має базуватися на міжнародних принципах та поваги до суверенітету України".

Баррозу запевнив, що Єврокомісія під егідою українського уряду готова збільшити обсяги гуманітарної допомоги українцям.

Говорячи про сьогоднішній візит до Брюсселя Порошенка, він наголосив, що цей візит є важливим символом підтримки України Євросоюзом.

"Ми докладаємо всіх наших зусиль, щоб досягнути ухвалення політичного рішення на підтримку суверенітету та незалежності України. Це наша мета", - наголосив президент ЄК.