В РФ йдуть україно-російські консультації щодо відновлення контролю на кордоні

За дорученням президента України сьогодні в пункті пропуску Нєхотєєвка (РФ) на рівні керівників прикордонних відомств України та Росії відбуваються консультації з питань відновлення контролю на державному кордоні України та недопущення в подальшому незаконного переміщення через кордон зброї, військової техніки та особового складу.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, про результати зустрічі буде повідомлено додатково.

Також у відомстві зауважили, що обстановка на українсько-російському кордоні залишається вкрай складною та напруженою.

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Прикордонні підрозділи беруть активну участь у побудові системи оборони Маріуполя та спільно з добровольчими батальйонами патрулюють прикордонні райони. Зокрема, в Маріупольському районі Донецької області з метою виявлення ДРГ противника та місць зосередження його сил та засобів служба прикордонних нарядів організована спільно з 23 БТРО, батальйонами «Азов» та «Дніпро».

Також з метою запобігти в’їзду до Маріуполя за підробленими документами й недопущення провезення зброї, боєприпасів, контролю за пересуванням автомобільного транспорту та громадян, усі основні в’їзди до Маріуполя посилено кінологами та фахівцями прикордонного контролю.

Окрім цього, створено спеціальні підрозділи для відбиття атак танків.

29 серпня на ділянці відділу прикордонної служби «Приморськ» Бердянського загону, на узбіччі дороги виявлено листівки із закликами про сприяння та надання допомоги військовослужбовцям РФ.