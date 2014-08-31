Україна має намір обговорити з ЄС розширення списку озброєнь, які може постачати Європа

Про це Президент України Петро Порошенко сказав на брифінгу у Брюсселі, повідомляє офіційний сайт голови держави.

«ЄС раніше зняв ембарго на поставки деяких видів зброї, і ми зараз очікуємо, що відбудеться розширення цього списку озброєнь з боку ЄС», - сказав Глава держави, зауваживши, що Україна має намір обговорити це питання більш детально на саміті НАТО в Уельсі.

Читайте такожАвстралія поставить зброю курдам для боротьби з ісламістамиПрезидент повідомив, що країни ЄС готові надати військово-технічну допомогу Україні.

«На двосторонньому рівні пройшли консультації про розширення військово-технічного співробітництва. Нарешті ми фіксуємо отримання військово-технічної допомоги та розвитку співробітництва з країнами-членами ЄС на двосторонньому рівні, що дозволить нам серйозно підвищити боєздатність, обороноздатність наших Збройних Сил», - сказав Петро Порошенко.

За його словами, основна частина співпраці полягатиме у наданні Україні нелетальної зброї найвищої якості і найсучасніших зразків, яка виробляється у Євросоюзі.

За словами Президента, питання посилення військово-технологічного співробітництва Україна також планує обговорити на саміті НАТО.