Катери берегової охорони біля Маріуполя могли розбомбити вертольоти - ЗМІ

Такі висновки можна зробити з відео обстрілу, який поширили в мережі очевидці, пише Українська правда.

На відео видно (1:00 хв.), як до катерів наближаються два літальних апарата, після чого на суднах відбуваються вибухи.

Судячи з висоти траєкторії польоту літальних апаратів, це могли бути бойові вертольоти.

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Водночас, російські ЗМІ повідомили з посиланням на наближені до терористів ЗМІ, що це саме бойовики підбили катери.

Як повідомляє місцеве видання, "0629", після атаки у міську лікарню доставили вже 6 поранених прикордонників.

Інформації про загиблих немає.

Як повідомляв УНІАН, у неділю в морі неподалік від Маріуполя обстріляли 2 катери берегової охорони.