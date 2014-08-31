Катери берегової охорони біля Маріуполя могли розбомбити вертольоти - ЗМІ
Два катери берегової охорони, які розстріляли в неділю біля Маріуполя, могли розбомбити вертольоти.
Такі висновки можна зробити з відео обстрілу, який поширили в мережі очевидці, пише Українська правда.
На відео видно (1:00 хв.), як до катерів наближаються два літальних апарата, після чого на суднах відбуваються вибухи.
Судячи з висоти траєкторії польоту літальних апаратів, це могли бути бойові вертольоти.
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Водночас, російські ЗМІ повідомили з посиланням на наближені до терористів ЗМІ, що це саме бойовики підбили катери.
Як повідомляє місцеве видання, "0629", після атаки у міську лікарню доставили вже 6 поранених прикордонників.
Інформації про загиблих немає.
Як повідомляв УНІАН, у неділю в морі неподалік від Маріуполя обстріляли 2 катери берегової охорони.