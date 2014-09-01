З підбитих біля Маріуполя катерів берегової охорони врятувалися сім прикордонників - ЗМІ

Як повідомляє маріупольський сайт 0629, після атаки до міських лікарень доставили 7 поранених прикордонників. Двох - з опіками, інших - з різними травмами. Важких немає. Інформації про загиблих поки немає, двоє зникли безвісти.

Як відомо, у неділю в морі неподалік від Маріуполя обстріляли 2 катери берегової охорони.

Раніше РНБО неодноразово повідомляло про порушення повітряного простору України на сході вертольотами і літаками збройних сил РФ, які інколи заходили до 50 км углиб української території.

Як повідомляли ЗМІ, катери могли розбомбити вертольоти. Такі висновки можна зробити з відео обстрілу, яке розповсюдили в мережі очевидці. На відео видно, як до катерів наближаються два літальні апарати, після чого на суднах сталися вибухи.

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Судячи з висоти і траєкторії польоту літальних апаратів, це могли бути бойові вертольоти.

Водночас російські ЗМІ повідомили з посиланням на наближені до терористів джерела, що це саме бойовики підбили катери.