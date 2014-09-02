У центрі Слов'янська силовики виявили схованку з боєприпасами

Про це у Слов’янську розповів журналістам куратор батальйону «Київ-1» Євген Дейдей. За його даними, бійці батальйону виявили схованку сьогодні, 2 вересня, в підвалі однієї з недобудованих будівель у центрі міста за підказкою місцевих мешканців. У схованці було виявлено в ящик із 5-ма протитанковими керованими ракетами (ПТКР). При цьому зловмисники встановили розтяжку біля боєприпасів, таким чином замінувавши зброю.

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Дейдей підкреслив, що після звільнення Слов’янська ця будівля була обстежена і ніякої зброї та вибухонебезпечних предметів у ній виявлено не було. Тому він припустив, що ПТКР були занесені до будівлі нещодавно й готувалася для можливих бойових дій чи провокацій.

Як повідомляв УНІАН, станом на 28 серпня у Слов'янську і Слов'янському районі піротехніки після звільнення території від бойовиків, яке відбулося 5 липня, виявили, вилучили і знешкодили майже 10 тис. вибухонебезпечних предметів.