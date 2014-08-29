Марина Порошенко подарувала школі у Слов'янську Герб України

Під час перебування у Слов’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №10 Марина Порошенко ознайомилася з ходом відновлювальних робіт. Наприкінці липня керівництво школи звернулося в офіс дружини Президента з проханням про допомогу, надавши повний опис руйнувань, яких зазнала школа. Читайте такожДружина Президента зустрілась з вагітними та породіллями зі сходу

Ремонтні роботи проводили представники інженерних військ Міністерства інфраструктури України. Окрім того, школа отримала понад 400 підручників, художню літературу та книги для позакласного читання.

Дружина Президента подарувала школі символічний подарунок – Малий Герб України.

Також у Слов’янську Марина Порошенко відвідала Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Міська дитяча лікарня», який обслуговує близько 40 тисяч дітей міста та сусідніх населених пунктів. За сприяння Марини Порошенко палатах, маніпуляційних кабінетах та відділенні невідкладної допомоги встановлюють нові металопластикові віконні конструкції. Вона також ознайомилася з ходом відновлювальних робіт, поспілкувалася з керівництвом та маленькими пацієнтами лікарні.

Дружина Президента висловила впевненість в тому, що громада, бізнесмени та держава повинні працювати разом для повернення звільнених від бойовиків територій до мирного життя.

"Роботи, звісно, багато, але я впевнена, що в такому ключі ми повинні працювати на усіх звільнених територіях", - зазначила вона.Читайте такожДружина Президента виступає проти існування закритих лікарень для номенклатури

Наприкінці відвідин Слов’янська Марина Порошенко вшанувала пам’ять дияконів Володимира Величка і Віктора Брадарського, та синів пастора Церкви «Преображення Господнє» Рувима та Альберта Павенків, які були закатовані до смерті терористами ДНР за підтримку української армії та поховані поблизу дитячої лікарні.