Американська Sky News показала відео з російськими солдатами біля Маріуполя

Журналісти записали, зокрема, на відео невеликий конвой військових, які їхали на БТР, російському УАЗ 469 та ще кількох автомобілях з озброєнням на них.

Автор матеріалу зазначила, що військові одягнуті та оснащені значно краще, ніж присутні в регіоні так звані "ополченці" та виглядають як професійні добре озброєні солдати.

Експерти, котрих цитують у матеріалі, вказують на багато свідчень, котрі підтверджують цю тезу.

Серед них, це тип техніки та озброєння, яке вони використовують, військова форма та позначки "білим колом", якими, як вважається на Донбасі, позначаються російські регулярні війська.

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Як повідомляв УНІАН, вчора президент США Барак Обама назвав безсумнівним те, що Росія ввела свої регулярні війська на схід України для підтримки проросійських бойовиків.

Україна оголосила про початок неприхованої агресії росіян та введення військ на минулому тижні після того, як російські військові відкрили новий фронт боротьби на сході, захопивши кілька міст на шляху до Маріуполя, котрий став центром української влади у Донецькій області.

Росія всупереч численним неспростовним доказам продовжує заявляти, що в Україні немає російських регулярних військ.