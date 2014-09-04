Гіркін переховується в російському монастирі (фото, відео)
У мережі з’явились фото одного з лідерів бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна на прізвисько Стрєлков з монастиря в селищі Валаам Республіки Карелія в Росії. .
"Надійшли нові фотографії зі Стрєлковим. Зроблені 28 серпня на Валаамі", – написав блогер colonelcassad.
У записі також йдеться, що Гіркін перебуває там разом із ідеологом "євразійства" Олександром Дугіним.
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Читайте такожУ Ялті обіцяють показати живого Гіркіна і створити антифашистську раду ультраправихЯк повідомляв УНІАН, 14 серпня "прес-служба "ДНР" проінформувала, що "Радмін задовольнив прохання про звільнення з посади міністра оборони ДНР полковника Ігоря Стрєлкова у зв'язку з переходом на іншу роботу".