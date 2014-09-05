Росія хоче захопити якомога більше території, щоб зробити "нове Придністров'я" - Тимчук

"Противник може прагнути захопити якомога більше території до якихось мирних переговорів, - в цих межах Путін і буде прагнути створити "нове Придністров'я" на Донбасі", - пише на сторінці у Facebook керівник Інформаційного Опору Дмитро Тимчук.

За його словами, поки Путін говорить про свій "мирний план", на Донбасі йдуть бої, росіяни посилено перекидають в Україну все нові підрозділи, а на кордоні зосереджений додатковий резерв російських військ.

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Тимчук нагадав, що в РНБО повідомили про те, що поблизу кордону з Україною на прикордонних територіях РФ нарахували 14 батальйонних тактичних груп і близько 1 000 одиниць військової техніки. За даними ІС, їхня кількість більше.

Тим часом, російські окупанти чітко націлилися на Маріуполь, а сьогоднішній бій під Широкіно - чергова розвідка боєм.

"Якою кров'ю обійдеться нам оборона Маріуполя, невідомо. За нашими даними, українське командування також підтягує до міста серйозні сили - не на словах, а на ділі. Та й самі містяни готові стати грудьми на захист рідного міста від агресора. Це дає надію, що триколірна чума не пройде", - пише Дмитро Тимчук.