Вчора під час обстрілу на сході України було поранено одного прикордонника

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, артилерійські обстріли позицій прикордонників відбувалися вчора з 12.00 до 13.40 поблизу населеного пункту Станиця Луганська та з 16.15 до 16.30 поблизу Маріуполя.

Крім того, сказав Лисенко, російська сторона продовжує концентрацію своїх збройних сил на півночі тимчасово окупованого Криму та здійснює ротацію сил і техніки.

Відомо, що російська сторона передислокувала через Керченську переправу на материк частини мотострілкових та артилерійських підрозділів, які планується направити до кордону з Україною у межах Ростовської області. Водночас підрозділи ЗС РФ стягуються до адміністративного кордону АРК з Херсонською областю. Впродовж останніх двох днів зафіксовано ротацію особового складу і техніки, що несуть службу на пунктах пропуску адіміністративного кордону з Кримом.

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Також, за словами Лисенка, спостерігається активність російських військ на таганрозько-маріупольському напрямку. Зокрема вчора було зафіксовано пересування російських військових колон трасою Ростов - Таганрог і далі в бік кордону з Україною. Переважно це тентовані автомобілі «Урал» і кунги КамАЗ (у тому числі машини зв'язку та радіоелектронної боротьби), а також бронетехніка. "Частини, що передислоковуються, належать до Західного військового округу ЗС РФ", - зазначив Лисенко.