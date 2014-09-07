Бойовики обстріляли Лебединське на Донеччині (карта АТО)

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

За даними Держприкордонслужби, на українсько-російському кордоні ситуація залишається напруженою.

Бойовики після введення режиму припинення вогню продовжують періодично обстрілювали позиції сил АТО в районі населених пунктів Красногорівка, Новотроїцьке, Попасна, Золоте, Щастя.

Читайте такожБойовики і російські військові продовжують активно порушувати перемир'я - Тимчук«З 22.40 до 23.10 (6 вересня) бойовиками здійснено артобстріл н.п. Лебединське Донецької області та вздовж дороги «Комінтернове – Маріуполь». З 23.10 до 00.20 (7 вересня) здійснено перенесення вогню по блок-постах та позиціях ЗСУ на околицях м. Маріуполь», - говориться в повідомленні.

При цьому наголошується на продовженні переміщення військової техніки ЗС РФ та інженерне облаштування кордону з Україною.

Протягом доби порушень повітряного простору України не зафіксовано. Постраждалих серед військовослужбовців ДПСУ не було.

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