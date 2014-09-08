Постачання продуктів до Луганська залишається ускладненим

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, на Луганщині в місті Антрацит, що тимчасово перебуває під контролем терористів, не працюють банки, а у людей закінчуються гроші. Води у місті досі немає. У міськвиконкомі видають гуманітарну допомогу – одну буханку хліба на 4 дні.

Читайте такожЛуганськ другий день не обстрілюють, місто почали відновлювати"У Луганську зберігається відносно спокійна обстановка. У місті досі немає світла, води і зв’язку. У продажу є тільки найнеобхідніші продукти харчування, бо внаслідок бойових дій терористів до Луганська не було змоги постачати продукти, медикаменти та пальне. Містяни досі не отримують зарплат, пенсій і соціальних виплат. Співробітники міських служб намагаються відновити інфраструктуру міста, проводять підготовчі заходи з відновлення подачі електроенергії та налагодження пошкоджених ліній електропередач", - сказав Лисенко.