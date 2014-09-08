Постачання продуктів до Луганська залишається ускладненим

13:51, 08 вересня 2014
Політика
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Постачання продуктів харчування до Луганська та деяких населених пунктів області залишається ускладненим.

Міста, які контролюють бойовики, не можуть отримати нормальний обсяг продуктів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, на Луганщині в місті Антрацит, що тимчасово перебуває під контролем терористів, не працюють банки, а у людей закінчуються гроші. Води у місті досі немає. У міськвиконкомі видають гуманітарну допомогу – одну буханку хліба на 4 дні.

Читайте такожЛуганськ другий день не обстрілюють, місто почали відновлювати"У Луганську зберігається відносно спокійна обстановка. У місті досі немає світла, води і зв’язку. У продажу є тільки найнеобхідніші продукти харчування, бо внаслідок бойових дій терористів до Луганська не було змоги постачати продукти, медикаменти та пальне. Містяни досі не отримують зарплат, пенсій і соціальних виплат. Співробітники міських служб намагаються відновити інфраструктуру міста, проводять підготовчі заходи з відновлення подачі електроенергії та налагодження пошкоджених ліній електропередач", - сказав Лисенко.

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