На Донбасі залишаються в заручниках близько 460 осіб - ООН

Такі дані навів сьогодні, 8 вересня, помічник Генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович, пише ZN.UA.

Виступаючи перед членами постійної ради ОБСЄ на спеціальній сесії по Україні, Шимонович розповів, що збройні групи на сході України продовжують вдаватися до викрадань людей і тортурів. Вони захоплюють їх у цілях отримання викупу, залучення до примусової праці й обміну на своїх бійців, утримуваних українською владою.

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"Повстанці на сході України залякують людей, примусово набирають бійців в свої ряди, погрожуючи стратою і терроризуя все населення на підконтрольних їм територіях", - розповів помічник Генсекретаря.

Крім того, Шимонович відзначив значне збільшення кількості загиблих. За даними ООН за останній звітний період (з 16 липня по 17 серпня), спостерігачі з прав людини повідомляють, що, в середньому, щодня гинуть 36 осіб, і це число продовжує зростати.

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В цілому, на сході України були вбиті 2729 осіб. Якщо до цієї цифри додати число жертв катастрофи авіалайнера малазійських авіаліній, то мова піде про три тисячі. Помічник Генерального секретаря підкреслив, що говорить тільки про зареєстрованих вбивствах. На його думку, реальне число жертв може бути набагато більшим.

Нагадаємо, за даними прес-секретаря президента України Святослава Цеголка, на сьогоднішній день з полону терористів звільнені 648 осіб, понад 500 планується звільнити ще.