Цеголко: з полону вже звільнені близько 650 осіб
21:55, 08 вересня 2014Суспільство
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На сьогоднішній день з полону терористів звільнені 648 осіб, понад 500 планується ще звільнити.
REUTERS
Такі дані навів прес-секретар президента Святослав Цеголко, повідомляє ZN.UA. "За інформацією Генштабу, всього звільнено 648 осіб. Понад 500 планується звільнити", - сказав він.
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Згідно з цими даними, загальна кількість українських громадян, що перебувають у полоні, склала близько 1200 осіб.
Раніше, президент Петро Порошенко в Маріуполі озвучував цифру в 1200 полонених.
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