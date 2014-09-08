Цеголко: з полону вже звільнені близько 650 осіб

Такі дані навів прес-секретар президента Святослав Цеголко, повідомляє ZN.UA. "За інформацією Генштабу, всього звільнено 648 осіб. Понад 500 планується звільнити", - сказав він.

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Згідно з цими даними, загальна кількість українських громадян, що перебувають у полоні, склала близько 1200 осіб.

Раніше, президент Петро Порошенко в Маріуполі озвучував цифру в 1200 полонених.